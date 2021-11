Samsun’da çiftçilere 74 ton yem bitkisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' kapsamında çiftçilere 74 ton yem bitkisi, 42 ton da tohum desteği verildi.

Kırsalda kalkınmayı sağlamayı, nitelikli tarım ve hayvancılığı destekleyerek çiftçinin daha yüksek kazanç elde etmesini amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan dağıtımından, tohum ve yem bitkisi desteğine, ürün toplama merkezlerinden ihracata kadar her alanda çiftçiye desteklerini sürdürüyor. Yaptığı tüm projeler ile tarıma can suyu olan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, yulaf ve çayır mera karışımları olmak üzere 74 ton yem bitkisi desteği, 42 ton ise tohum desteği verildi.



Toplam 116 ton sertifikalı tohum

Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce verilen yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine bu yıl da sertifikalı tohum desteği sağlanıyor. Üreticilerin taleplerini alan Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı yem bitkisi tohumundan şimdiye kadar 3 bin üretici yararlandı. Son 2.5 yılda ise 5 bin 164 çiftçi Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ile ilgili verdiği desteklerden faydalandı. Toplam 116 ton sertifikalı tohum dağıtıldı. Yerli olarak üretilen, verimi yüksek sertifikalı tohumlar, il genelinde yaklaşık 11 bin 900 dekar araziye ekildi.

Hibe desteği ile verilen tohumların kaliteli, sertifikalı, yerli ve milli olması, ekim alanlarının artmasında ve hasat sonunda verim artışında etkili oluyor. Çimlenme kabiliyeti yüksek olan ve her dekara atılan tohum miktarında yüzde 25 tasarruf sağlanıyor, bu da maliyeti düşürüyor. Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Biz çalışıp gayret edeceğiz. Çocuklarımıza daha güzel Samsun, ekonomik anlamda daha müreffeh bir ülke bırakmak için vazifemizi yapacağız. Her zaman ‘tarım’ diyoruz, ‘üretim’ diyoruz, ‘hayvancılık’ diyoruz, girişimcilik ruhuna vurgu yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektör. Bunu da en güzel pandemi döneminde anladık. Toprağınızda üretim olmazsa diğer hiçbir şeyin anlamı olmuyor" dedi.

