TÜGŞAV'da aşı uygulaması

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi ve Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün organizasyonu ile vakıf binasında şehit ve gazi yakınlarına ve vatandaşlara yönelik aşı yapıldı.

Kızılırmak Mahallesi’nde bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi binasında düzenlenen Kovid19 aşı kampanyasında aşı yaptırmayan, aşısı eksik olan üyeler ve vatandaşlara ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince aşı yapıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Bu tehlikeden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar kurallara kesinlikle uymaktır" dedi.

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