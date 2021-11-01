Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (2)

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Samsun'da eski sevgilisi N.B.´nin yanında gördüğü Hayati Çelik´i (42), içinde bulunduğu araçta tabancayla sırtından vurarak öldüren Serkan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan ifadesinde, "Arabaya doğru ateş ettim, öldürmek istemedim" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-11-01 16:00:48



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