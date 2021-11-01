Sandıkçı, Avrupalı öğrencileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sandıkçı, Avrupalı öğrencileri ağırladı

İHA

Sandıkçı, Avrupalı öğrencileri ağırladı

Uluslararası öğrenci değişim programıyla Bulgaristan ve Romanya’dan Samsun’a gelen yabancı öğrenciler Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti.
Samsun Bilgi Okulları tarafından Erasmus+ programı aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya’dan Samsun’a davet edilen 19 kişilik öğrenci ve öğretmen grubunu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Farklı ülkelerde yaşıyor olabiliriz. Ama hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Onun için tüm insanlığı tanımalıyız” dedi.

“Ön yargıları kıralım”
Dijital döneme girmemizle birlikte dünyadaki sınırlarının da ortadan kalktığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Dünya, bu teknolojik devirde tüm insanlık olarak çok farklı bir alana doğru sürükleniyor. Bugünkü dönemde dünyada sınır kalmadı aslında. Eğer farklı ülkelerin birbirine karşı ön yargılı davranışları varsa bir an önce bu davranışları ortadan kaldırmanın yollarını bulmalıyız” diye konuştu.

“İnsanlık el ele verecek”
Yeryüzünde aslında kötü insanın olmadığını, kötülüklerin sonradan bazı grupların sebep olduğu olumsuzluklarla birlikte ortaya çıktığını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Eskiden dünyadaki devletler güçlü ve zayıf diye farklı gruplara ayrılırdı. Bugünkü dijital çağda devletler artık devre dışı kalmaya başlıyor. Şahıslar ve firmalar dünyaya hükmetmeye başlıyor. Aslında yeryüzünde kötü insan yok. Kötülükler sonradan bazı grupların sebep olduğu olumsuzluklarla birlikte ortaya çıkmakta. Bir gün sınır tanımadan tüm dünya insanlığı olarak kötülüklere karşı mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Onun için de birbirimizi iyi tanımak durumundayız” şeklinde konuştu.
Sıcakkanlı ve misafirperver davranışlarından dolayı teşekkür ettiklerini belirten misafirler Başkan İbrahim Sandıkçı’ya hediye takdim etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, Avrupa’dan gelen misafirlere Canik Meşe Tesisleri’nde öğle yemeği ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜGŞAV'da aşı uygulaması
YEREL HABERLER TÜGŞAV'da aşı uygulaması
Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması
YEREL HABERLER Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması
İlkadım'dan okullar yerleşkesine 4 dönümlük açık otopark
YEREL HABERLER İlkadım'dan okullar yerleşkesine 4 dönümlük açık ...
Samsun’da çiftçilere 74 ton yem bitkisi
YEREL HABERLER Samsun’da çiftçilere 74 ton yem bitkisi
Yolların konforu arttı, köye dönüş başladı
YEREL HABERLER Yolların konforu arttı, köye dönüş başladı
OMÜ’nün yeni öğrencileri Samsun’u keşfediyor
YEREL HABERLER OMÜ’nün yeni öğrencileri Samsun’u keşfediyor
Karadeniz'deki sellere karşı öneri: "İlçe merkezlerindeki yapılaşma baskısı azaltılmalı” Prof. Dr. Cevdet Yılmaz: “İlçe merkezlerindeki yapılaşma baskısı azaltılmalı” “Sel felaketinde devlet-millet iş birliğinin güzel örneklerinden biri sergilendi” Batı Karadeniz’de yaşanan sel ve taşkınlar ele alındı
YEREL HABERLER Karadeniz'deki sellere karşı öneri: "İlçe ...
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde OMÜ’den 8 akademisyen
YEREL HABERLER Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde OMÜ’den ...
Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup ...
Tekkeköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı
Başkan Deveci: “Bir kamu binasının son 50 yılda böyle satıldığına tanık olmadım” “İhaleye giren tek kişi Boyabatlı. Tek başına ihaleye giriyor ve bizim tespit ettiğimiz maliyetin yarı bedeli ile alıyor”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Bir kamu binasının son 50 yılda böyle ...
'Martı Projesi’ne ödül
YEREL HABERLER 'Martı Projesi’ne ödül
Terme'ye prestij katacak proje
YEREL HABERLER Terme'ye prestij katacak proje
Samsun'da pus ve azot kukusu: Hava kalitesi ’hassas’
YEREL HABERLER Samsun'da pus ve azot kukusu: Hava kalitesi ’hassas’
Türkiye'de ilk: Öğrenciler için 'PCR numune alma noktası' oluşturuldu
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk: Öğrenciler için 'PCR numune alma ...
Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü
İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun ‘sahibinde’ Pitbull saldırıyorsa sahibi suçlu Prof. Dr. Duygu Dalğın: "Pitbulların genetiğinde saldırganlık yok" “Pitbulları genelde dövüştürmek için psikoloji bozuk insanlar sahipleniyor” “Nasıl yetiştirilse o da öyle oluyor” “Aslında köpeklerde ve kedilerde meydana gelen davranış bozukluklarının çoğu insanların onlara sağladığı ortamlardan kaynaklanıyor"
YEREL HABERLER İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun ‘sahibinde’ Pitbull ...
Diyabet bunama riski oluşturabilir
YEREL HABERLER Diyabet bunama riski oluşturabilir
Meme kanserini nasıl yendiklerini anlattılar Meme kanserini yenen kadınlardan ortak çağrı: "Sık sık muayenelerinizi yaptırın"
YEREL HABERLER Meme kanserini nasıl yendiklerini anlattılar Meme ...
Çarşamba’da kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba’da kaza: 2 yaralı
İlkadım’ın yeni atık transfer istasyonu hizmete girdi Taşıma maliyetleri düşecek
YEREL HABERLER İlkadım’ın yeni atık transfer istasyonu hizmete ...
Başkan Demir: “Herkese eşit hizmet götürme gayretindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Herkese eşit hizmet götürme ...
Samsunspor’da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz süresiz kadro dışı bırakıldı! Scout ekibinin görevine son verildi
YEREL HABERLER Samsunspor’da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.