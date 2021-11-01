Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi esrarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine E.G. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 666,87 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın devamında E.G. isimli şahsa müşterek hareket eden Y.Ş. ve M.Ş. isimli şahısların kullandığı ikamette yapılan aramada 227 gram esrar maddesi elde edildi.

Olayla ilgili E.G., Y.Ş. ve M.Ş. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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