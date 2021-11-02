DEAŞ'a şafak operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a polis tarafından şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda yurt dışında bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu şahısların yakalanması için bu sabah şafak vakti İlkadım ilçesinde bulunan 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alınması ve korona testi yapılmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.