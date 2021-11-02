Demirtaş: “En büyük amacımız tasarruf ve halka daha iyi hizmet” Atık transfer istasyonu ile kamyonların 30 km uzağa gitmesine gerek kalmadı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kurdukları “Evsel Atık Transfer İstasyonu”nda en büyük amaçlarının ekonomik açıdan tasarruf sağlayıp, halka daha iyi hizmet vermek olduğunu söyledi.

İlkadım Belediyesi tarafından hizmete açılan Evsel Atık Transfer İstasyonu sayesinde çöp kamyonları şehirden 30 km uzaktaki döküm istasyonuna gitmek zorunda kalmayarak zamandan ve yakıttan tasarruf sağlıyor. Uzun süredir altyapısını hazırladığı Evsel Atık Transfer İstasyonu, İlkadım Belediyesi tarafından faaliyete geçirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Güzeldere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Evsel Atık Transfer İstasyonu’na 2014 yılında elim bir iş kazası sonrası vefat eden belediye personeli Feyzullah Çakıroğlu’nun adı verildi. Transfer istasyonu sayesinde İlkadım’ın çöpleri, toprağa indirilip etrafı kirletmeden direkt araçlar yoluyla, akıtılıp sızdırılmadan düzenli çöp depolama merkezine transfer ediliyor. Bu kapsamda her çöp kamyonunun şehirden 30 km uzaktaki döküm istasyonuna gitmesine gerek kalmıyor ve tasarruf ediliyor.



“Her çöp kamyonunun döküm sahasına gitmesinin önüne geçtik”

Faaliyete geçen tesisin yararlarından bahseden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çöp istasyonu çok büyük bir önem arz ediyor. Biz eğer ara istasyon koymasaydık, şehir içerisinde aynı alandan günde 3 defa çöp kaldırmak zorunda kalacaktık. Bu çöp kaldırdığımız araçlar da 30 km uzaktaki ana sahaya gidip, çöp döküyordu. Şimdi ise çöp kamyonlarımız ara istasyona geliyor, çöpünü bırakıyor. Buradaki çöpler de 50 ton kapasiteli büyük tırlar ile tek seferde boşaltım sahasına götürülüyor. Bu uygulama ile her aracın döküm sahasına gitmesinin önüne geçiyoruz. Böylece yakıt ve zamandan oldukça tasarruf ediyoruz. Daha önceki dönemde de bunun kadar olmasa da aynı mantıkta bir istasyonumuz vardı. Orada bir işçimiz sıkışarak hayatını kaybetmişti. Buraya da Feyzullah Çakıroğlu’nun ismini vererek onun adını yaşatmak istedik. En büyük amacımız ekonomik açıdan tasarruf sağlayıp, halka daha iyi hizmet vermek” dedi.

Çöp kamyonları tarafından istasyona bırakılan atıklar, hazır hale getirildikten sonra 50 ton kapasiteli tırlar ile döküm istasyonuna taşınıyor.

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