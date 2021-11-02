Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan R.B. ve U.K. ile H.P. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında R.B.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,35 gram esrar maddesi ve 0,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. U.K. ile H.P. adlı kadının kulanmış olduğu araçta yapılan aramada ise 457,47 gram esrar maddesi, 86,53 gram metamfetamin maddesi ve 46 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.