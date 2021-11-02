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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan R.B. ve U.K. ile H.P. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında R.B.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,35 gram esrar maddesi ve 0,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. U.K. ile H.P. adlı kadının kulanmış olduğu araçta yapılan aramada ise 457,47 gram esrar maddesi, 86,53 gram metamfetamin maddesi ve 46 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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