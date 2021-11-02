"Sinyal Operasyonu”ndan Samsun'da da bir kişi gözaltına alındı

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İstanbul merkezli düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonda Samsun'da 1 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde "Sinyal Operasyonu” adıyla bu sabah 76 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyon kapsamında Samsun'da da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Ş. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.Ş. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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