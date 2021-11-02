Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan R.B. ve U.K. ile H.P. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında R.B.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,35 gram esrar maddesi ve 0,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. U.K. ile H.P. adlı kadının kulanmış olduğu araçta yapılan aramada ise 457,47 gram esrar maddesi, 86,53 gram metamfetamin maddesi ve 46 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan R.B., U.K. ve H.P. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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