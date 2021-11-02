Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO’nun vitrini olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO’nun vitrini olacak

İHA

Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO’nun vitrini olacak

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) inovatif ürünleri ve 9 yıllık ArGe çalışmasının eseri olan yerli ve milli uçaksavarıyla SAHA EXPO’da yerini alacak.
İlk olarak IDEF’21’de sergilediği “Yerli ve milli uçaksavar” olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğine büyük beğeni alan SYS, sergileyeceği ürünleriyle yerelden globale uzanan başarı hikayesini bir kez daha gözler önüne serecek. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK markasıyla dünyanın 7’nci büyük hafif silah üreticisi olan SYS olarak 23 yılda yazdığımız örnek başarı hikayemizi, SAHA EXPO’da yansıtacağız. Köklü tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzle geliştirdiğimiz milli uçaksavarımız, CANiK Smart ve CANiK APP gibi inovatif ürünlerimizle fuarın vitrini olacağız. Fuar aracılığıyla ürünlerimizin ihracat yolculuğunu hızlandıracağız” dedi.
Savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojiler, 10 13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda gözler önüne serilecek. CANiK markası altında, yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarı ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye’yi temsil eden Samsun Yurt Savunma, (SYS) en yeni inovatif ürünleriyle 23 yıllık başarı hikayesine projeksiyon tutacak. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda yüksek bir temsil gücü oluşturacak. İlk kez IDEF’21’de sergilediği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle gelişmiş ArGe kültürünü fuarda yansıtacak. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ağır makineli tüfeğin yeni versiyonlarını geliştirmeyi sürdüren şirket, çalışmalarında geldiği son aşamayı da fuar aracılığıyla kamuoyuna duyuracak.

“Yerli ve milli uçaksavar ile fuarın vitrini olacağız”
CANiK markası ile 23 yılda dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden birine dönüşen Samsun Yurt Savunma (SYS), ArGe ve inovasyon çalışmalarının eseri olan en yeni ürünlerini standında sergileyecek. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yüzde 80 oranında yeni ürünlerle katılım göstereceklerini belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “En yeni inovatif ürünlerimizi fuarda sergilerken bu ürünlerin yeni versiyonlarına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları da fuarda aktaracağız. CANiK Smart ve CANiK APP, fuarda tanıtacağımız, eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerimizin başında geliyor. İştiraklerimiz UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünleri de standımızdaki yerini alacak. İlk kez IDEF’21’de sergilediğimiz milli uçaksavarımızla da fuarın vitrine önemli bir değer kazandıracağız. Milli uçaksavarımızın başarılarla dolu üretim ve ihracat yolculuğunun bu fuar ile daha da hız kazanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en dayanıklısı
SYS olarak; Irak, Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200’e varan sipariş alma başarısını gösterdiklerini ve dünyada bu silahı üreten 5’inci firma olarak Türkiye’yi dünyada temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral;“Yerli ve milli uçaksavar projemizi, 2012 yılından bu yana devam eden ArGe çalışmalarımız, testlerimizle tamamlamayı başardık. Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizin seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. Bir yandan ArGe çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Silahımıza dünya ülkelerinden ilgi hayli büyük” diye belirtti.

Üretim ve ihracat faaliyetlerine boyut kazandıracak
Yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Aral, “Fuarda tüfeğimizi gurur tablosu olarak sunacağız. Yüzde 95 oranında ihracat gerçekleştiren bir firma olarak fuarın yaratacağı uzun soluklu iş birlikleriyle üretim ve ihracat faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandıracağımıza inanıyoruz. Fuar aracılığıyla firmalarla ticari iş birlikleri, proje geliştirme noktasında önemli bağlantılar kurmayı planlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

İleri teknolojilerini tanıtacak
ArGe ve inovasyondan aldığı gücüyle üretimini dünyanın 68 ülkesine ulaştıran, yılda 120 milyon doları bulan ihracatıyla Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sunan SYS, CANiK markasıyla geliştirdiği ileri teknolojilerini fuarda buluşturacak. CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store’u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını SAHA EXPO ziyaretçilerine tanıtacak.

Potansiyel müşterilerine YouTube ve Instagram yayını ile ulaşacak
SYS, dijital teknolojiden faydalanarak fuarı ziyaret edemeyenlerle de buluşacak. Dünyanın pek çok ülkesinden müşterileri ile fuar süresince online temas kuracak. Fuar standından gün boyu YouTube’dan canlı yayın yapmak için hazırlıklarını tamamlayan SYS, bu yayınlar aracılığıyla potansiyel müşterilerini en yeni çalışmaları hakkında bilgilendirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da 18 işletmeye mühür Zabıta ekipleri şehir merkezinde izinsiz hurda toplayan 18 iş yerini mühürledi Başkan Demirtaş: “İlçemizde yetkisiz geri dönüşebilen atıkların toplanmasına müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Samsun’da 18 işletmeye mühür Zabıta ekipleri şehir ...
Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kuyumcular yetki belgesinden memnun
YEREL HABERLER Kuyumcular yetki belgesinden memnun
19 Mayıs’ta servis sürücülerine “trafik güvenliği" eğitimi
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta servis sürücülerine “trafik güvenliği" ...
Polis bıçakla rehin alınan karı-kocayı saldırganın bileğini ısırarak kurtardı
YEREL HABERLER Polis bıçakla rehin alınan karı-kocayı saldırganın ...
Okul alanlarının arsa problemlerine ortak çözüm
YEREL HABERLER Okul alanlarının arsa problemlerine ortak çözüm
Doğumun başladığını anlamanın yolu
YEREL HABERLER Doğumun başladığını anlamanın yolu
“Tüketici Hakları” konulu afiş tasarım yarışmasına davet
YEREL HABERLER “Tüketici Hakları” konulu afiş tasarım yarışmasına ...
Atakum Belediyesi: “Sehven o ifadeler kullanılmış” “Dil sürçmesiyle ‘son kullanma tarihi bitmiş ürünler’ sarf edilmiş ancak doğrusu ‘son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler’ olacaktır”
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi: “Sehven o ifadeler ...
"Sinyal Operasyonu”ndan Samsun'da da bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Sinyal Operasyonu”ndan Samsun'da da bir kişi ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun’da gümrük kaçağı araç teybi ve aksamı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun’da gümrük kaçağı araç teybi ve aksamı ele ...
'Dünyada hamilelerin Kovid-19’dan ölüm oranı son dönemde 22 kat arttı' Yoğun bakımdaki koronalı gebelerin büyük çoğunluğu aşısız
YEREL HABERLER 'Dünyada hamilelerin Kovid-19’dan ölüm oranı son ...
Samsunspor’un kayıp yıldızları 5’i yeni transfer 6 futbolcu ligde süre alamadı
YEREL HABERLER Samsunspor’un kayıp yıldızları 5’i yeni transfer 6 ...
Demirtaş: “En büyük amacımız tasarruf ve halka daha iyi hizmet” Atık transfer istasyonu ile kamyonların 30 km uzağa gitmesine gerek kalmadı
YEREL HABERLER Demirtaş: “En büyük amacımız tasarruf ve halka daha ...
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı 24 bin 80 araç ve sürücüsüne ceza yazıldı: 3 bin 880’i emniyet kemeri takmamak
YEREL HABERLER 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan ...
Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi ...
DEAŞ'a şafak operasyonunda gözaltı sayısı 10'a çıktı
YEREL HABERLER DEAŞ'a şafak operasyonunda gözaltı sayısı 10'a çıktı
Samsun'da kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır ...
DEAŞ'a şafak operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER DEAŞ'a şafak operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi ...
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını ...
Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (3)
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup ...
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.