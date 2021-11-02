OMÜ’de Kızılay Haftası kutlandı

Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında Türk Kızılay Kan Bağış Aracı’nı ziyarette bulunarak gönüllü öğrencilerle buluştu.

OMÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitede okuyan öğrencileri etkinlikte görmekten mutlu olduğunu ifade ederek öğrencilerin farkındalık oluşturacak etkinliklerde yer almasının önemli bir iş olduğunu söyledi.

Türk Kızılay’ı ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle çalışma alanlarını güçlendirme niyetinde olduklarını belirten Rektör Ünal, “Bugün 153 yıllık Kızılay’ı toplum olarak çok iyi tanıyoruz ama bu bilinci geliştirmek ve farkındalık oluşturmak adına burada toplandık. Türkiye’nin bir markası olarak ortaya çıkmış ve bu zamana kadar çok ciddi işlere imza atmış bir kuruluş olan Türk Kızılay’ı ile bundan sonraki birçok kampanyada birlikte çalışmayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımcılar, daha sonra buradaki stantta Kızılay’ın faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

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