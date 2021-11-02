Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop’u Samsun'a davet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop’u Samsun'a davet etti

İHA

Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop’u Samsun'a davet etti

Ankara’da ziyaretlerde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret ederek Samsun'a davet etti.
Ziyarette OMÜ’nün son dönemde yakaladığı tempo ve gösterdiği gelişime dair bilgiler sunan Rektör Ünal, konukseverliği ve alakasından dolayı Başkan Prof. Dr. Şentop’a şükranlarını sundu.
Belirledikleri vizyon, ürettikleri projeler, yatırım yaptıkları araştırma geliştirme (ARGE) ve uygulamaya koydukları gelecek projeksiyonu ile OMÜ’de bir değişim ve dönüşüm yaşadıklarını vurgulayan Rektör Ünal, bu revizyonla birlikte bölge ve Türkiye’nin kalkınması ve ilerlemesine katkı sunmayı arzu ettiklerini dile getirdi.
Bilimsel devinim ve gelişimde araştırma ile uygulamanın öncü bir rol üstlendiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop da OMÜ’nün ‘araştırma üniversitesi’ olma girişimleri ile bu uğurdaki odak çalışmaları ve gayretlerinin pozitif sonuçlanacağına inandığını kaydetti. Karadeniz’in kalbi olan Samsun’un, OMÜ’nün ürettiği nitelikli projeler ve katma değerlerle daha da gelişeceğini belirten Başkan Şentop, OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti.

“TBMM Başkanı Şentop’u Samsun ve üniversitemizde görmekten büyük bir kıvanç duyacağız”
Görüşmede Rektör Ünal, Türk milletinin esarete karşı kurtuluş mücadelesinde millî ve manevi cepheye omuz veren İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’a yönelik 2021 Aralık ayında OMÜ’de düzenlemeyi düşündükleri sempozyum hakkında bilgiler paylaşırken bu münasebetle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kentte ve OMÜ’de görmekten büyük bir kıvanç ve memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Samsun’da olmanın ve davete icabet etmenin kendisini çok mutlu edeceğini belirten Başkan Şentop, nazik ziyaretleri ve Mehmet Akif Ersoy’la ilgili sempozyum davetleri için Rektör Ünal ve Danışman Ekrem Altan’a teşekkür ederek OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti.
TBMM Başkanlığı makamındaki ziyarete Rektör Danışmanı Ekrem Altan da eşlik etti.
Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle noktalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski sevgilisinin eşini bıçakla rehin aldı
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin eşini bıçakla rehin aldı
OMÜ’de Kızılay Haftası kutlandı
YEREL HABERLER OMÜ’de Kızılay Haftası kutlandı
İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı
YEREL HABERLER İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL ...
Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO’nun vitrini olacak
YEREL HABERLER Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA ...
Samsun’da 18 işletmeye mühür Zabıta ekipleri şehir merkezinde izinsiz hurda toplayan 18 iş yerini mühürledi Başkan Demirtaş: “İlçemizde yetkisiz geri dönüşebilen atıkların toplanmasına müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Samsun’da 18 işletmeye mühür Zabıta ekipleri şehir ...
Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kuyumcular yetki belgesinden memnun
YEREL HABERLER Kuyumcular yetki belgesinden memnun
19 Mayıs’ta servis sürücülerine “trafik güvenliği" eğitimi
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta servis sürücülerine “trafik güvenliği" ...
Polis bıçakla rehin alınan karı-kocayı saldırganın bileğini ısırarak kurtardı
YEREL HABERLER Polis bıçakla rehin alınan karı-kocayı saldırganın ...
Okul alanlarının arsa problemlerine ortak çözüm
YEREL HABERLER Okul alanlarının arsa problemlerine ortak çözüm
Doğumun başladığını anlamanın yolu
YEREL HABERLER Doğumun başladığını anlamanın yolu
“Tüketici Hakları” konulu afiş tasarım yarışmasına davet
YEREL HABERLER “Tüketici Hakları” konulu afiş tasarım yarışmasına ...
Atakum Belediyesi: “Sehven o ifadeler kullanılmış” “Dil sürçmesiyle ‘son kullanma tarihi bitmiş ürünler’ sarf edilmiş ancak doğrusu ‘son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler’ olacaktır”
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi: “Sehven o ifadeler ...
"Sinyal Operasyonu”ndan Samsun'da da bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Sinyal Operasyonu”ndan Samsun'da da bir kişi ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun’da gümrük kaçağı araç teybi ve aksamı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun’da gümrük kaçağı araç teybi ve aksamı ele ...
'Dünyada hamilelerin Kovid-19’dan ölüm oranı son dönemde 22 kat arttı' Yoğun bakımdaki koronalı gebelerin büyük çoğunluğu aşısız
YEREL HABERLER 'Dünyada hamilelerin Kovid-19’dan ölüm oranı son ...
Samsunspor’un kayıp yıldızları 5’i yeni transfer 6 futbolcu ligde süre alamadı
YEREL HABERLER Samsunspor’un kayıp yıldızları 5’i yeni transfer 6 ...
Demirtaş: “En büyük amacımız tasarruf ve halka daha iyi hizmet” Atık transfer istasyonu ile kamyonların 30 km uzağa gitmesine gerek kalmadı
YEREL HABERLER Demirtaş: “En büyük amacımız tasarruf ve halka daha ...
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı 24 bin 80 araç ve sürücüsüne ceza yazıldı: 3 bin 880’i emniyet kemeri takmamak
YEREL HABERLER 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan ...
Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi ...
DEAŞ'a şafak operasyonunda gözaltı sayısı 10'a çıktı
YEREL HABERLER DEAŞ'a şafak operasyonunda gözaltı sayısı 10'a çıktı
Samsun'da kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.