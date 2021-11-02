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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canikli judocular madalyalarla döndü

İHA

Canikli judocular madalyalarla döndü

Uluslararası judo müsabakalarında birincilik ve üçüncülük kazanan Canik Belediyespor Judo Takımı, şehrin göğsünü kabarttı.
Elde ettiği başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Canik Belediyespor Judo Takımı, 2931 Ekim tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası’nda bir altın ve bir bronz madalya kazanarak şehre döndü. Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya takım halinde katılan Canik Belediyespor judocuları, minik mix müsabakalarında altın madalya alarak birincilik ve ümit mix müsabakalarında bronz madalya alarak üçüncülük elde etti. Yaptığı açıklamayla genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, başarının tesadüf olmadığını belirtti. Başarının ancak çalışarak elde edileceğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin bu başarılarının arkasında azim ve kararlılık yatmaktadır. Hocalarıyla birlikte çok iyi bir takım olmayı başaran bu gençler, ilçemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Gençleri spora teşvik etmeliyiz”
Canik’in genç nüfusunun spora büyük yatkınlığı olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “Canik’in bugün farklı spor dallarında Türkiye, Avrupa, olimpiyat, dünya şampiyonları var. Gençlerimizin bu başarıları ciddi emekler sonucu elde edildi elbette. Bu işin geri planında ciddi gayretler var. Her birinin perde arkasında ekip ruhu, gayret, dayanışma ve azim var” diye konuştu.
“Gençlere daha iyi imkânlar sunarak onları her fırsatta spor yapmaya teşvik etmemiz gerekmektedir” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyespor Kulübü’nün 200’e yakın lisanslı sporcusu mevcut. Belediyemizin bünyesinde farklı branşlarda çok sayıda sporcu gençlerimiz eğitim görüyor. Mevcut spor tesislerimizin iki katı kapasitesinde olan bir spor salonunu gelecek seneye ilçemize kazandıracağız inşallah. Gençlerimiz bireysel bazda ve takım bazında çok daha konforlu ortamlarda spor yapma imkânına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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