Vali Dağlı: "Kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz"

Samsun Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığı asla kabul etmiyor, bu konunun hiçbir zaman gündem oluşturmadığı bir dünyanın her anlamda çok daha huzurlu ve barış içerisinde olacağına inanıyorum "dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Dağlı'nın başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kamu kurumlarının yöneticileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şiddeti bir bütün olarak değerlendirip tüm toplumla birlikte topyekun mücadelede edilmesi halinde başarının mümkün olabileceğini vurgulayan Vali Dağlı, "İlimizde de valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ailenin ve toplumun temelini oluşturan kadınlara yönelik şiddet ve istismar olaylarının önlenmesi için gayretli çalışmalarımız devam etmektedir. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığı asla kabul etmiyor, bu konunun hiçbir zaman gündem oluşturmadığı bir dünyanın her anlamda çok daha huzurlu ve barış içerisinde olacağına inanıyorum" diye konuştu.

