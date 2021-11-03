Samsunspor yeni transferlerinden katkı alamadı 23 transferden 6'sı skora katkı yaptı, 17 futbolcu ise sessiz kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon transfer ettiği 23 yeni futbolcudan sadece 6 gol ve 4 asist katkısı aldı. 23 yeni transferden 6 oyuncu skora gol veya asist katkısı verirken, 17 yeni transfer skora katkı sağlayamadı.

Geçen sezon averajla kaçırdığı şampiyonluğa bu sezon kavuşmak isteyen Samsunspor, ‘transfer şampiyonu’ olarak sezona iddialı girdi. Ligde 10 karşılaşmaya çıkan kırmızıbeyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 27 puanla zirvedeki Ümraniyespor’un 15 puan geresinde kaldı. Samsunspor bu karşılaşmalarda 14 gol atma becerisi gösterirken, bu gollerin sadece 6’sı yeni transferlerden geldi. 6 golün 3’ünü Hasan Kılıç, 1’ini Diomande, 1’ini Fofana ve 1’ini de Melih Okutan kaydetti. Ali Ülgen ve Erald Çinari de asist katkısı yapan diğer oyuncular oldu. 23 transferden 17’si gol veya asist yapamayarak takıma skor anlamında katkı veremedi.



23 yeni transferden 6 gol 4 asist

Yeni transferlerden kaleci Aykut Özer ligde 9 maçta forma giydi. Aykut forma giydiği 9 maçta 15 gol yedi. Sol bek Soner Gönül ligdeki 10 maçın tamamına da 11’de başladı, gol ve asist katkısı yapamadı. 9 lig maçında süre alan sağ bek Ali Ülgen 1 asist yapma başarısı gösterdi. 5 maçta süre alan sağ bek Alaaddin Okumuş, gol veya asist katkısı yapamadı. 4’er maçta görev yapan stoperler Berk Taşkın ve Barış Başdaş’ta asist veya skor katkısı yapamadı. 10 maçın tamamında yer alan orta saha Osman Çelik, gol veya asist katkısı yapmadı. 9 maçta görev yapan sağ açık Melih Okutan, 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı. 9 maçta süre alan orta saha Hasan Kılıç, 3 gol ve 1 asist katkısı yaptı. 7 maçta süre alan kanat forvet Moryke Fofana, 1 gol katkısı verdi. 6 maçta forma giyen orta saha Cihan Kahraman, gol ve asist katkısı yapamadı. 5 maçta süre alan ön libero İsmael Diomande 1 gol katkısı verdi. 3 maçta süre alan forvet Elhadj Bah gol veya asist katkısı veremedi. 7 maçta forma giyen forvet Mehmet Akyüz gol veya asist katkısı yapamadı. 5 Maçta süre alan kanat oyuncusu Erald Çinari 1 asist yaptı. Sezon başında transfer edilen ve henüz ligde süre alamayan Alp Tutar, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Hüseyin Öztürk ve Alen Melunoviç’te skora etki edemedi.



17 oyuncu skora katkı veremedi, 6 oyuncu gol ve asistleri paylaştı

Sezon başında transfer edilip ligde skora katkı yapan futbolcular Ali Ülgen (1 asist), Melih Okutan (1 gol, 1 asist), Hasan Kılıç (3 gol, 1 asist), Moryke Fofana (1 gol), İsmael Diomande (1 gol) ve Erald Çinari (1 asist) oldu. Bu sezon 14 gol atan kırmızıbeyazlılarda 6 gol yeni transferlerden gelirken, 8 gol ise kadroda bulunan eski isimlerden geldi.

Samsunspor yaz transfer döneminde 23 oyuncu transfer etmiş, 28 oyuncu ile de yollarını ayırmıştı. Geçen sezon 70 puan toplayıp 3’lü averaj ile Giresunspor ve Adana Demirspor’un arkasında kalan Samsunspor, şu isimleri transfer etmişti:

“Konyaspor’dan orta saha Ismael Diomande, Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri (Denizlispor’a transfer oldu), Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş (Kırklarelispor’a kiralandı), Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B.B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj (Vllaznia’ya transfer oldu), Hanover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç, O. Lyon’dan sol bek Melih Altıkulaç, Herta Berlin’den orta saha oyuncusu Cihan Kahraman, Kayserispor’dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan, FC Napredak Krusevac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic, Yeni Malatyaspor’dan hücum oyuncusu Moryke Fofana, Karacabey Belediyespor’dan stoper Berk Taşkın ve Acedemie Sainte Maria’dan forvet Edhadj Bah”

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