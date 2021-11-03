Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da bir kişi evinde satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Y.O.'yu takibe aldı. Y.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 5,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,28 gram metamfetamin maddesi, 34 adet sentetik ecza hap ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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