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Atakum'da ‘özel’ sergi “Ne Farklılık Ne Engel, Hayat Birlikte Güzel’’ isimli sergi açıldı

İHA

Atakum'da ‘özel’ sergi “Ne Farklılık Ne Engel, Hayat Birlikte Güzel’’ isimli sergi açıldı

Atakum Belediyesi ve Atakum Özel Uygulama Okulu iş birliğinde “Ne Farklılık Ne Engel, Hayat Birlikte Güzel’’ sergisi düzenlendi.
Atakum Belediyesi ve Atakum Özel Uygulama Okulu iş birliğinde düzenlenen “Ne Farklılık Ne Engel, Hayat Birlikte Güzel” isimli sergi törenle açıldı. Açılış törenine Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Belediye Başkan Yardımcıları, Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Altıntaş, Atakum Özel Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, Kalkancı İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, Atakum Özel Uygulama okulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.
Atakum Belediye Binası önünde açılan stantlarda, Atakum Özel Uygulama Okulu Özel Eğitim öğrencilerinin öğretmenler eşliğinde yaptığı çalışmalar sergilendi. Okulun 3. kademe öğrencilerinin resim tablolarından, süs eşyalarına, kitap ayracından el bilekliğine yaptığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Stantları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci eserlerden alarak öğrencilere destek oldu. Öğrencilerin el emeği göz nuru birbirinden güzel çalışmaları ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

"Çocuklarımızın sosyalleşmesi için"
Sergi hakkında bilgi veren Atakum Özel Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, “Amacımız öğrencilerimizin okul içerisinde el emekleri ile yapmış oldukları çalışmaları sergilemek. Siz değerli misafirlerimizin destekleriyle amacımıza ulaşmayı düşünüyoruz. Bizim çocuklarımızın sosyalleşmesini hayatın içinde sizinle birlikte rahat hareket edebilmelerini ve onların da yer bulmaları için bu çalışmanın içerisindeyiz ve başkanımız da her zaman destek oluyor. Bugün de burada bize vermiş olduğu destek ve yer için de belediye personeline de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Emeklerine değer verelim”
Başkan Deveci etkinliğin önemine vurgu yaparak, “Bugün Atakum Belediyesi’nin paydaş olduğu en faydalı işlerden birinin kurdelesini kesiyoruz. Bu özel yetenekli çocuklarımız burada gördüğünüz sanat eserlerini öğretmenleri ile birlikte kendileri yaptılar, her birinde kendilerinin emeği var. Tüm Atakum ve Samsun kamuoyuna buradan bir çağrı yapıyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım ve emeklerine değer verelim. Karşılığını verelim ve yeni ürünler üretmeye devam etsinler. Atakum Belediyesi’nin okulla birlikte açtığı bu sergisi hafta sonuna kadar açık olacak. Hayırsever, çocuksever tüm Atakumluları ve Samsunluları buraya davet ediyorum, gelsinler çocuklarımızın el emeği göz nuru güzel eserlerini görsünler ve bunlardan birer ikişer tane alsınlar’’ dedi.
Başkan Deveci kurdeleyi öğrencilerle beraber kesti. Sergiden elde edilen gelir, özel öğrencilerin sanatsal projeleri için kullanılacak. Sergi 5 Kasım’a kadar açık kalacak.

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