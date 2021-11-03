Atakum Belediye Başkanı: 'Tarihi bitmiş yiyecek' ifadesi dil sürçmesi



Zeynep Irmak ÖCAL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci´nin, ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirilen "AtaMarket Gıda Bankası´yla ilgili, "Karadeniz´deki büyük marketlerin, son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri takip edebiliyoruz ve gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" ifadeleri gündem oldu. Başkan Deveci, olayın bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, "Halkımıza arz ettiğimiz tek bir tarihi geçmiş ürün bulursanız görevimi bırakıp giderim. İlgili ifade dil sürçmesiyle `son kullanma tarihi bitmiş ürünler´ olarak sarf edilmiş ancak doğrusu `son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler´ olacaktır. Böyle bir dil sürçmesiyle hizmetimiz heba edilmemeli" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 1 Kasım´da ilçede bulunan Seyir Tesisi´nin icra yoluyla satılması hakkında düzenlendiği basın toplantısında ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirilen "AtaMarket Gıda Bankası´yla ilgili de bilgi verdi. Yapılan çalışmaları anlatan Başkan Deveci, "Karadeniz´deki büyük marketlerin, son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri takip edebiliyoruz ve gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi. Başkan Deveci´nin açıklamasının ardından AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, konuyu sosyal medya hesabından gündeme getirerek, söz konusu ifadelerin kullanıldığı videoyu paylaştı ve 'Sözün bittiği yerdeyiz' yazdı.

`SEHVEN İFADELER KULLANILMIŞTIR´

Konunun gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Deveci, "Kıymetli yurttaşlarım, gündemdeki 'Marketlerden son kullanma tarihi geçmiş' ibaresinin irticalen dil sürçmesi sonucu oluştuğu açıktır. Atakum'da insan sağlığına uygun olmayan hiçbir şeyi halkımıza sunmadık, sunmayız. Basın toplantısında sehven ifadeler kullanılmıştır. İlgili ifade dil sürçmesiyle `son kullanma tarihi bitmiş ürünler´ olarak sarf edilmiş ancak doğrusu `son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler´ olacaktır. AtaMarket Gıda Bankamız, denetime açık, şeffaf bir şekilde halkımıza hizmet ediyor. Binlerce hemşehrimize hizmet eden bu anlamlı çalışma, herkesin denetimine açık. Halkımıza arz ettiğimiz tek bir tarihi geçmiş ürün bulursanız görevimi bırakıp giderim. Böyle bir dil sürçmesiyle hizmetimiz heba edilmemeli. Yazık olur emeklerimize, halkımızla olan dayanışmamıza" ifadelerini kullandı.

AYLIK ALIŞVERİŞ PUANI VERİLİYOR

Gıda Bankası´ndan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü´ne başvurarak gerekli belgeleri ulaştırıyor. Değerlendirme Komisyonu´nda, Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği´ne göre belgeleri incelenen vatandaşlara, aylık alışveriş puanı tanımlanıyor ve bu puan AtaKartlarına yükleniyor. Yararlanıcı olmaya hak kazanan vatandaşlar, AtaKartlarına her ay yüklenen puanlar ile AtaMarket Gıda Bankası´ndan alışveriş yapabiliyor. İlgili ay içinde kullanılmayan puanlar bir sonraki aya devretmiyor. İhtiyaç sahipleri, kartları ile AtaMarket´in raflarında yer alan gıda, temizlik, giyim ve kırtasiye ürünleri arasından dilediğini alabiliyor. Yararlanıcıların, hak sahipliğini devam ettirebilmeleri için başvuru sırasında sundukları evrakları her 6 ayda bir yeniden Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü´ne ulaştırması gerekiyor. AtaKart sahiplerinin güncel durumları, yenilenen evrak ile birlikte Değerlendirme Komisyonu´nda incelenerek Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği´ne göre hak sahipliğine devam edip edemeyeceğine karar veriliyor.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2021-11-03 13:38:00



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