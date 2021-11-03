TEKNOFEST 2022 hazırlıkları: Selçuk Bayraktar Samsun’a geliyor

T3Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST 2022” hazırlıkları kapsamında yarın Samsun’a gelecek.

2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2021’in ödül töreninin ardından konuşan T3Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST 2022 Karadeniz"in Samsun’da yapılacağını açıklamıştı.

Selçuk Bayraktar, 4 Kasım Perşembe günü Samsun'u ziyaret edecek. SamsunÇarşamba Havalimanı’nı gezecek olan Bayraktar, Tekkeköy Fuar Alanı’nı inceleyecek, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapılacak TEKNOFEST 2022 ile ilgili toplantıya katılacak.

Bayraktar’ın toplantının ardından kurum ve üniversite ziyaretleri yapabileceği öğrenildi.

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