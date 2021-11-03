Samsun Üniversitesi’nde Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

Samsun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Samsun Eurodesk temas noktaları temsilcilerinin katkılarıyla Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonunda öğrencilere yönelik ERASMUS+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ile gönüllülük projeleri hakkında yüz yüze bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, "Bilindiği üzere Erasmus+ AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında hibe sağlayan programının genel adıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ise topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkân sağlar. AB’de eğitim alanında yapılan bu programlar Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden bütünleşmesini hızlandırmada önemli bir rol oynamaktadır. AB Eğitim ve Gençlik Programlarının hedefleri; çok uluslu eğitim, mesleki eğitim ve gençlik ortaklıkları oluşturmak; yeni yaklaşımları hedefleyen eğitim ve öğretim projeleri üretmek; müfredatların ve yurt dışında eğitim fırsatlarının değişimini sağlamak; ülkeler arasında akademik ve mesleki uzmanlık ağları kurmak; açık ve uzaktan eğitim ile bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim alanında kullanılmasına ve eğitimde çoklu ortam desteğinin sağlanmasına katkı sağlamak olarak sıralanabilir. Samsun Üniversitesi olarak Avrupa Komisyonu tarafından üniversitemize sağlanan hibeler doğrultusunda pandemi koşullarına karşın ilk öğrenci hareketliliklerimizi başlattık. Şu an 5 öğrencimiz (3 öğrenim, 2 staj) yurt dışında eğitimlerine devam etmektedirler. Yine önümüzdeki 78 aylık süre zarfından yaklaşık 9 akademik ve idari personelimizi de Erasmus fırsatlarıyla buluşturuyor olacağız. Bu kapsamda eğitim öğretim faaliyetlerinizi zenginleştirmek, kariyerinize yurt dışı deneyimi ile katkı sağlamak, yabancı dil becerilerinizi geliştirmek, farklı kültürleri tanımak ve farkındalığınızı artırmak adına Erasmus projeleri sizler için kaçırılmayacak fırsatlar sunmaktadır. Elbette bu fırsatlar herkese açık olsa da sadece peşine düşen ve sorumluluklarını yerine getiren gençlere daha hızlı ulaşmaktadır. Bu anlamda bugün buraya gelmiş olmanız hem bizler ve hem de sizler için çok değerli. Hazırlanan sunumlardan maksimum düzeyde istifade etmenizi öneriyor, hepinize sağlıklı mutlu bir akademik yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

Program Samsun Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Mete Sipahioğlu'nun Erasmus+ programı Öğrenim ve Staj Hareketliliği hakkında sunumu, Samsun Eurodesk Temas Noktası ve Toplum Gönüllüleri Vakfı temsilcilerinden Oğuzhan Öztanır ve Beytullah Akı'nın tanıtım ve etkinlikleri, Teknoloji Transfer Ofisinden Öğr. Gör. Emine Özlem Dengiz'in konuşmasının ardından sorucevap ile sona buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.