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Çalkaya Takım Şelaleleri 'tabiat anıtı' ilan edildi

İHA

Çalkaya Takım Şelaleleri 'tabiat anıtı' ilan edildi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yer alan Çalkaya Takım Şelaleleri, 'tabiat anıtı' ilan edildi.
Salıpazarı ilçesinde Çağlayan ve Yayla Mahalleleri sınırları dahilinde tamamı orman mülkiyetine sahip 13 hektarlık sahada yer alan Çalkaya Şelaleleri, Türkiye’nin milli düzeyde öneme sahip müstesna köşelerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu sahalara olan farklı kullanım taleplerinin kontrollü ve planlı bir şekilde karşılanabilmesi ve buraların korumakullanma dengesi gözetilerek gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakılması hedefi kapsamında taşıdığı tabii kaynak değerleri sebebiyle 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından 3044598 sayılı olurları ile “Çalkaya Takım Şelaleleri Tabiat Anıtı” olarak ilan edildi.
Çalkaya Takım Şelaleleri Tabiat Anıtı, Salıpazarı ilçesinde Çağlayan ve Yayla Mahalleleri sınırları içerisindeki 13 hektarlık sahada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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