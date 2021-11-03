Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur" dedi.

Alaçam Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Topal'la bir araya gelen Kaymakam Zaman, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını ifade eden kaymakam Zaman, "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Sizlere elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. İmkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya çalışacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçemizde bulunan engelli kardeşlerimizle birlikte yapılacak olan program dahilinde engelleri aşacağız" diye konuştu.

Kaymakam Zaman'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alaçam Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Topal ise "Engelli vatandaşlarımıza tanınan haklar bir bağış, iyilik değil, onların insan olmalarından kaynaklanan doğal haklarıdır. Onları insanca yaşatacak ortamları hazırlamak, üretici olarak topluma kazandırmak, toplumların en önemli görevlerindendir" şeklinde konuştu.

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