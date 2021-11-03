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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı

İHA

Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ekim ayı içerisinde 135 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapıp, 363 aranan şahsı yakaladı.
Halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde; Samsun genelinde 0131 Ekim tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 95 bin 47 HES kodu sorgulaması, 11 bin 285 filyasyon (izolasyon) denetimi yapıldı.

363 aranan şahıs yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda; 135 bin 362 şahıs ve 57 bin 528 araç sorgulanmış olup yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 363 şüpheli şahıs yakalandı, 4 kayıp çocuk bulundu, 18 adet tabanca, 11 adet şarjör, 24 adet tabanca fişeği, 29 adet av tüfeği ve 53 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 7 şahıs yakalanmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında 1 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet kapsamında 3 olay meydana gelmiş olup, olaylarda 85 şahıs yakalanmıştır. Meydana gelen olaylarda 2 gram toz esrar, 57.206 gram kubar esrar maddesi, 479 adet sentetik hap, 60 gram metamfetamin, 8.128 kök kenevir bitkisi, 22 litre alkollü içki, 653 adet dolu makaron ve 8 kilogram tütün ele geçirilmiştir. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma trafik timlerince; 53 bin 115 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 4 bin 993 araç sürücüsü, 5 bin 640 öğrenci ve bin 615 yaya olmak üzere toplam 12 bin 248 vatandaşımıza trafik kuralları konusunda eğitim verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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