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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

İHA

Muhtarlara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

Samsun'un Bafra ilçesinde muhtarlara "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ve "Mekansal Adres Kayıt Sistemi" konularında bilgilendirme yapıldı.
Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı" kapsamında merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına yönelik "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" konularında eğitim, Nüfus Müdürlüğünce "Mekansal Adres Kayıt Sistemine" eklenen bölüm ve güncellemelerle ilgili bilgi verildi.
Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, "Bafra Sosyal Hizmet Müdürlüğümüz, bakanlığımız olan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığımızın dezavantajlı grup diye nitelendirdiğimiz çocuk, genç, kadın, engelli, yaşı, şehit yakınlarımıza yönelik koruyucu önleyici, destekleyici, geliştirici eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi, hizmet kapsamımız olan bölgemize imkan ölçüsünde hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte toplumsal sorunlarımıza el atmak ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak, zihniyet dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"
Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "Bakanlığımızın, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Samsun'da şiddet önleme merkezleri ilk defa 2012 yılında pilot il seçilerek kuruldu. Şu anda 14 ilde kurulmuş durumda. Türkiye’nin 81 ilinde şiddetle ilgili bir merkezimiz var. Şiddet sadece eğitimle, sadece bakış açısıyla farkındalıkla şiddet önlenmiyor. Şiddet önemli bir konu. Öncelikle şiddetin tanımlanması, şiddetin her türlüsüne karşı olunması, toplumun her alanında sadece kadına yönelik şiddet değil, erkeğe yönelik şiddet değil her türlü şiddetin ne tür olursa olsun , yani dışarıdaki canlılara hayvanlara da şiddettir. İnsanların bir birbirlerine uyguladığı şiddet, duygusal şiddet, psikolojik şiddet, şiddetin her türlüsüne karşıyız" diye konuştu.

"Türk toplumunda kadın ne kadar sağlıklı yaşarsa, neslimiz de sağlıklı olur, geleceğimiz de garanti altına alınmış olur"
Muhtarların işlemlerin yapılmasında zorluk çekmemeleri için İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi tarafından bilgisayar kursu açılmasını isteyen Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Bugün iki konu üzerinde çalışma yapacağız. Bunlardan bir tanesi Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgisayar üzerinden muhtarlarımızın adres sorgulamaları, kayıt altına alınmaları ve onlara belge vermeleri konusu. Bu konuda 122 muhtarımız şifresini aldı. Uygulama yapacak. Bununla birlikte bunu daha nasıl geliştirebiliriz bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bu bizim açımızdan çok önemli bir husus Kimlik Bildirim Kanunu gereği biz devlet olarak hangi vatandaşımızın nerede olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Muhtarlarımızın da bunu konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlara, kolluğa bilgi vermek mecburiyeti var. Tebligat gereği tebligatları alma mecburiyeti var. Diğer konu kadına şiddet konusu. Kadın başta anamızdır. Bizi doğuran, bizi dünyaya getiren, bizi yetiştiren insandır. Kadın bacımızdır, öğretmenimizdir, doktorumuzdur. Kadın hayatın her alanında. Dolayısıyla fiziksel olarak kadının zayıflığından istifade ederek ona şiddet uygulayanların, sadece erkek olarak değil her türlü şiddetin, gerek ekonomik şiddetin, psikolojik şiddetin her türlüsüne karşıyım. Türk toplumunda kadın ne kadar sağlıklı yaşarsa ne kadar müreffeh olursa ne kadar huzurlu olursa o doğrultuda neslimiz de sağlıklı olur. Geleceğimiz garanti altına alınmış olur. Bu noktada kadınlarımıza hem sosyal destek verilmesi, ekonomik destek verilmesi hem de hukuki destek verilmesi çok büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.
Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü Mehmet Ali Temiz tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemine eklenen bölüm ve güncellemelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi görevlileri tarafından kadına yönelik şiddetin nedenleri ve etkileri, yapılan çalışmalar, erken yaşta ve zorla evliliklerin tanımı ve yaygınlığı, erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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