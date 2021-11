İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatıyla ilçedeki 61 mahallede bulunan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılarak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor. Başkan Demirtaş, “Korona virüsle mücadelemiz bitmiş değil. Her gün hayatın normal akışında sıklıkla kullanılan noktaları titizlikle temizliyor, virüsten arındırıyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri her gün mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, Müslümanlar için önemli günler arasında yer alan cuma namazı öncesi vatandaşların huzurlu hijyenik rahat bir ortamda ibadetlerini sağlamak için ilçede bulunan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Cami halılarını halı yıkama makinesiyle yıkayan ekipler, camideki tüm camları, duvarları ve malzemeleri dezenfekte ederken, cami bahçelerindeki lavabo ve şadırvanları da yıkayıp temizliyor.



“Belediye olarak yaşamın her alanındayız”

İlkadım Belediyesi olarak her konuda vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Başkan Demirtaş, “Camilerimiz bizim maneviyatı yüksek, mukaddes yerlerimiz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı yerlerde ibadetlerini yapmaları, bizim için çok önemli. Bu amaçla tüm mahallemizin tamamında bulunan camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Bizler belediye olarak her konuda hemşerilerimizin yanındayız ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



“Cami cemaati emeği geçenlere teşekkür etti”

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren cami imamları ve cemaati ise "Belediye ekiplerimiz sağ olsun camilerimizde güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Daha temiz, ferah bir ortamda ibadetlerimizi edebileceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

