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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te iş garantili meslek kursları başlıyor

İHA

Canik’te iş garantili meslek kursları başlıyor

Canik Belediyesi tarafından kurulan Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), mobilya sektöründe istihdam edilmek üzere kursiyer alımına başlıyor.
Canik Belediyesi tarafından 2021 yılında kurulan Canik Meslek Edindirme Kursları, kadın ve dezavantajlı gruplara yönelik mobilyacılık alanında düzenlenecek dört farklı eğitim programı için kursiyer alımı yapacağını duyurdu. Kasım ayı sonunda başlayacak olan uygulamalı programlarda "Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, Ahşap CNC Operatörü Kursu, Mobilya Döşeme Dikiş Elemanı Kursu, Mobilya Döşeme Kesim Elemanı Kursu" olmak üzere mobilya sektöründe yer alan dört farklı alanda mesleki eğitim verileceği bildirildi. Kursların Canik Belediyesi koordinasyonunda, kalkınma ajansı desteği ve iştirakçi kurum ve kuruluşların iş birliğiyle açıldığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun’da mobilya sektöründe istihdam edilmek üzere nitelikli eleman yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Milyonluk yatırım
Eğitim için son teknolojiyle donatılmış geniş bir atölye alanı oluşturulduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, kurslarda kullanılacak makine ve teçhizatın Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansı aracılığıyla sağlanan yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki finansmanla temin edildiğini beyan etti. CAMEK eğitim programlarıyla ülkenin ve şehrin yetişmiş personel açığını azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, “Burada büyük bir emek ve büyük yatırımlar söz konusu. Büyük emeklerle hazırlanan bu eğitim ve üretim alanında Samsun’un mobilya sektörüne önemli katkılar sağlayacak nitelikli elemanlar yetişecektir” dedi.

Kursiyerler komisyonla belirlenecek
Haftanın 5 günü eğitim verilecek CAMEK kurslarına mobilya sektörüne uygun 1745 yaş aralığında kursiyerlerin katılabileceği belirtildi. Eğitim programından faydalanmak üzere başvuru yapan öğrenci adaylarının Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İş Kurumu, kalkınma ajansı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi, Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından oluşturulan komisyon üyelerince belirleneceği duyuruldu. Eğitim programı dâhilinde kurslarda üretilecek mobilyaların ihtiyaç sahibi ailelere hediye edileceği bildirildi. Kurs kayıt başvurularının 17 Kasım tarihine kadar belediyenin internet adreslerinden yapılabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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