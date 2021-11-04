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Liseli Şeyda'nın zor sınavı: Ağabeyi ve kardeşini kalp yetmezliğinden kaybetti, kendisi de aynı hastalıkla savaşıyor Lise 3. sınıf öğrencisi Şeyda Aşçı, "Tüm halkımızı organ bağışına destek olmaya davet ediyorum”

İHA

Liseli Şeyda'nın zor sınavı: Ağabeyi ve kardeşini kalp yetmezliğinden kaybetti, kendisi de aynı hastalıkla savaşıyor Lise 3. sınıf öğrencisi Şeyda Aşçı, "Tüm halkımızı organ bağışına destek olmaya davet ediyorum”

Samsun’da ağabeyi ve kardeşini kalp yetmezliğinden kaybeden, kendisi de aynı hastalıktan tedavi gören 16 yaşındaki lise öğrencisi Şeyda Aşçı, herkesi bağışçı olmaya davet etti.

Ailede yaşam savaşı
Samsun’un Vezirköprü ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde yaşayan AliEmine Aşçı çifti, çocuklarında görülen genetiksel kronik kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. 9 yıl önce hastanede nakil beklerken fenalaşarak yaşama veda eden 12 yaşındaki Ufuk Aşçı’yı toprağa veren çift, 2 yıl sonra da aynı hastalıktan 1 aylık bebekleri Umut’u da kaybetti. İki evladının acısını hala yüreklerinde hisseden Ali Aşçı ile Emine Aşçı, şimdi de kızları için savaşıyor.

Kalbi zayıfladı
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 yıldır kontrol altında tutulan Ahmet Faik Ediz Anadolu Kız Lisesi 3. sınıf öğrencisi Şeyda Aşçı’nın kalbinin zayıfladığı tespit edildi. Yapılan ölçüm, test ve tetkiklerle kalbin son durumu belirlenerek heyetine sunuldu. Raporları inceleyecek heyet, aciliyet durumuna göre izlenecek yönteme karar verecek.

Heyet kararı bekleniyor
Kalp hastası kızını tedavi ettirmeye çalışan mermer ocağı işçisi Ali Aşçı, elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Kızını sürekli kontrole götüren baba Aşçı, “Yapılan son tetkiklerde kalbinin zayıfladığı söylendi. Önce anjiyo yaptılar sonra da kalbinin durumunu ölçtüler. Çıkan sonuçlar ise organ nakli için heyete gönderildi. Şuan heyetin ne karar vereceğini bekliyoruz. Kalbi dayanabilir denirse nakil sırasına gireceğiz. Aciliyet çıkarsa uygun kalbin bulunmasını bekleyeceğiz. Hafta içinde kızımın durumu netleşecek” bilgilerini verdi.

"İki çocuğumuzu toprağa verdik ve canımız çok yandı"
Sağlık Bakanlığı ile hastane yönetiminin maddi manevi her türlü kolaylığı sağladığını belirten işçi Ali Aşçı, “Allah devletimizi yönetenlerden razı olsun. Tedavi masraflarımız karşılanıyor. Hastane yönetimimiz ve doktorlarımız da gerekli opsiyonu gösteriyor. Doktor ve hemşirelerimiz kızımla yakından ilgileniyor. Şeyda şuan yürüyebiliyor. Kritik süreç daha başlamadı. Kalbi ne kadar dayanacak bilemiyoruz. Ama kalp nakli gerekirse ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kritik süreç başladığında ise kızım gözümün önünde eriyecek. İçimiz cayır cayır yanıyor. Hastane kapısından bile içeri artık girmeye cesaret edemiyorum. Çaresiz durumdayız. İki çocuğumuzu toprağa verdik ve canımız çok yandı. Allah göstermesin kızımızı kaybedersek buna dayanamayız. Geride bir kızımız daha var. Muhtemelen o da kalp hastası çıkacak. En kısa zaman da onu da kontrole götüreceğim” diye konuştu.

“Çocukların hayatı bağışlara bağlı”
Yakın zamanda kalp nakline ihtiyacı olacağını söyleyen Şeyda Aşçı ise kendisinden daha acil durumda çocukların olduğunu belirterek organ bağışına destek çağrısı yaptı. Örnek bir davranışa sergileyen lise öğrencisi, “Büyük ihtimalle nakil sırasına alınacağım. Kalp bulunsa bile yoğun bakımda en acil durumdaki kardeşlerime öncelik tanınacak. Yani sıramı bekleyeceğim. Bağış olduğunda nice arkadaşımın hayatı kurtuldu. 2 gün önce başka şehirlerden iki organ geldi. Mutluluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Bir organ geldiğinde hastanede hepimiz bayram sevinci yaşıyoruz. Bu duruma herkes düşebilir. Babam ve annem tüm organlarını bağışladı. İyileşirsem ben de bağışlayacağım. O yüzden tüm halkımızı organ bağışına destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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