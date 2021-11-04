Fuat Çapa: “Fiziksel olarak ligin gerisindeyiz”

– Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, eski teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın kulüpten ayrılırken verileri de yanında götürdüğünü ve takımın şu anki fiziksel seviyesinin Spor Toto 1. Lig seviyesinin gerisinde olduğunu söyledi.

Son 2 lig maçında Samsunspor’un başında göreve çıkan Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Kötü sonuçların ardından çıkan haberlere yanıt veren ve takımın son durumu hakkında bilgi veren Çapa, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göreve geldiğinde oyuncuların geçmiş verilerine ulaşmak istediğini ancak Mehmet Altıparmak’ın bu verileri giderken yanında götürdüğünü dile getiren Çapa, takımın fiziksel seviyesinin de ligin çok altında olduğuna değindi.



“Mehmet Altıparmak giderken verileri de yanında götürmüş”

Takımın durumu hakkında geçmiş verilere ulaşmak istediğini ancak bu verilere ulaşamadığını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Kısa süre önce takımın başına geldim. Bu sürede takım hakkında doneler toplamaya çalıştık. Bu kadronun sezon başından beri neler yaptı neler yapmadı, nasıl bir oyun felsefesi vardı, hangi testler yapıldı, kimler idmana çıktı, kim ne kadar süre sakat kaldı gibi doneler bulmaya çalıştık. Maalesef bu konular hakkında herhangi bir done bulamadık. Çünkü giden arkadaşımız (eski teknik direktör Mehmet Altıparmak) bu doneleri de alıp gitmiş. Bunları gözlemleyerek, içeride çalışan personelden bu bilgileri alaraktan bilgi edinmeye çalıştık. Sonra da oynamış olduğumuz karşılaşmaların verisi ve yapmış olduğumuz idmanların verisi doğrultusunda bir rapor hazırladık” dedi.



“Fiziksel olarak ligin gerisindeyiz”

Takımın fiziksel seviyesinin ligin çok gerisinde olduğuna dikkat çeken Fuat Çapa, “Bugüne kadar şimdi söyleyeceğim gibi bir söylem bulamazsınız. Böyle bir şeyin de söylenmesini doğru bulmuyorum. Bunu söylemek zorundayım. Bu bir gerçek. Biz şu anda fiziksel olarak ligin gerisindeyiz. Bunu aldığımız veriler ve kendi gözlemlerimiz ile gördük. Şu andaki takımın fiziksel seviyesi lige başlayacak olan bir takımın seviyesindeyiz. Oysa şu anda ligin 11. haftasındayız. Bunu geliştirmek o kadar kolay değil. Buna bir süreç gerekiyor. Bu söylediklerimi kendine zaman veya kredi anlamında anlamayın. Bu verilere herkes ulaşabilir. Koşu mesafelerine gelecek olursak, biz Bandırmaspor maçında rakipten fazla koştuk. Biz 113 km koşmuşuz, onlar 108 km koşmuş. Biz farklı koşmuşuz ama aradaki fark ne? Bizim yüksek şiddet koşularımız rakiplere göre daha az. Yüksek şiddet koşuları bizim ligimizde 27 üstü yüksek şiddet olarak algılanıyor. Bunu bizim ligimizde 3 bin ile 5 bin metre arasında koşamazsanız maçı kazanamazsınız. Biz bunun şu anda çok gerisindeyiz. Rakiplerimizden fazla koşmamıza rağmen o konuda gerideyiz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Değişim olacağını biz biliyoruz. Futbolcular da bunun olacağını biliyorlar ve hissediyorlar. Değişim mutlaka olacak. Manisa FK maçı çok önemli. Çünkü sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bizim durumumuzda olan bir takımla karşılaşacağız. Alacağımız iyi bir sonuç bizi milli takım arasına daha arzulu ve inanmış bir şekilde hazırlayacaktır. Öyle olacağına inanıyorum, oyuncularımda da bu inancı görüyorum” diye konuştu.



“Kaptanlar Hasan Kılıç ve Yasin Öztekin'in sıkıntısının daha önceden aşılması gerekiyordu”

Aralarında sorun yaşanan takımın 2 kaptanı Yasin Öztekin ve Hasan Kılıç sorununu hallettiklerini dile getiren Çapa, “Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz’in kadro dışı kararı yönetimin kararıdır. Ben göreve geldiğim 1 haftada böyle bir rapor hazırlayamam. Biz bu karara saygı duymak zorundayız. Kaptan olayında ise özeleştiri yapılması gerekiyorsa gecikmiş bir hamle. Geldiğimizden beri bu olayı duyduk. Daha önceden halledilmesi gereken bir sorundu. Böyle olsa bugüne kadar da uzamazdı. Ben Hasan Kılıç ve Yasin Öztekin’i çağırdım. Onlarla 45 dakika bir toplantı yaptım. İçlerinde ne varsa dökmelerini söyledim. Olayı ilk günkü gibi yaşamalarını istedim. Yasin ve Hasan olayı anlattı. Dinledikten sonra neler yapmaları gerektiğini konuştuk. 2 kaptanımız toplantıdan sarılarak çıktılar. Çıkınca da birlikte yemeğe gittiler. Şu anda ortam çok güzel. Ben böyle bir şey hissetmedim. Okumamış ve duymamış olsaydım, Hasan ve Yasin’in arasında sorun olduğunu görmedim” şeklinde konuştu.

Takımın genel durumunu da değerlendiren Çapa, şunları söyledi:

“Samsunspor’un son 2 sezonuna baktığınız zaman şampiyonluğa oynayan hedefi vardı. Bu da çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Bu sezon aynı hedefle başlayıp, şu anda bulunmuş olduğumuz konumdan dolayı hem kamuoyu hem yönetimimiz hem de futbolcularımız memnun değil. Biz de memnun değiliz. Şu anda oynadığımız 3 karşılaşmada sonuç olaraktan biz de memnun değiliz. Oyun olarak ise tartışılabilir. Çünkü sizin beklentileriniz çok yukarıda olduğu için sizin beklentilerinizin altında kalabilir. Benim gördüklerim, analizlerim oyun olarak bugüne kadar en büyük sıkıntımız çok pozisyon vermemizdi. Gol atıyorduk ama attığımız goller hep bireysel beceri golleriydi. Oyuncu o gün gününde değilse hayal kırıklığı oluyordu. Biz öncelikle arkadaşlara takım oyununun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Oynadığımız 3 karşılaşmada da bunu net bir şekilde gördük.”

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