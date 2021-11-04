Başhekim Prof. Dr. Özkan: “OMÜ Tıp Fakültesi organ naklinde çok önemli konuma geldi” OMÜ Tıp Fakültesinden organ nakli çağrısı: “Her bağış yeni bir hayat”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Covid19 tedbirleri kapsamında organize edilen buluşmada organ bağışının önemine vurgu yapıldı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğünün “Her Bağış Yeni Bir Hayat” mottosuyla Covid19 tedbirlerine riayet ederek düzenlediği organizasyona; Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Hastane müdürleri ile birim sorumluları katıldı.



Özkan: “OMÜ Tıp Fakültesi organ naklinde çok önemli konuma geldi”

Etkinlikte söz alan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan "3 – 9 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle birçok yerde faaliyetler düzenleniyor. Bu faaliyetler çok önemli çünkü biliyoruz ki bir organ nakli bir hayat demektir ve biz sağlıkçılar olarak bu işe ciddi katkılar sunmaktayız. Organ nakli konusunda gerek bölge koordinatörlüğümüz gerekse OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi olarak herkes elinden geleni yapıyor ve bu konuda çok önemli konuma gelindi. Ama hiç bir zaman bu yeterlidir diyemeyiz. Çünkü hâlihazırda 3 bin civarında insanın, yaşamlarını devam ettirebilmesi için organ nakline ihtiyacı var. Tıp Fakültesi Hastanesi olarak böbrek nakillerinde 600 rakamına ulaştık. Elbette pandemi, bu süreci yavaşlattı. Yine çok kısa süre olmasına rağmen karaciğer nakillerinde çok ciddi mesafeler kat ettik. Organ naklinin önemini halka anlatmamız gerekiyor. Bu işi yapan tüm sağlık ekibi, cerrah ve koordinatör arkadaşlarımız ile çalışanlarımızın hepsine, verdikleri emekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra tüm katılımcılar, günün anısına özel olarak hazırlanan panoya renkli boyalarla el izlerini bıraktı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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