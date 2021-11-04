Selçuk Bayraktar: "Ülkemiz bugün kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA'larını yapıyor"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Üniversitesi ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, "Ülkemiz bugün kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA'larını yapıyor. Biliyoruz ki Türkiye'nin bunu yapacak yüzbinlerce genci var. Bütün gayretimiz bu tür etkinliklerle hatta en imkanı olmayan gence dahi ulaşarak onun bir uçağa dokunmasını sağlayarak belki ülkemizin ileride uzay programına, dünyaya damga vuracak icatlar yapmasını sağlamaktır" dedi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 incelemeleri için sabah saatlerinde Samsun'a gelerek burada bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2022'nin düzenlenmesi için planlanan Çarşamba Havalimanı'nda beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerini tamamlayan Bayraktar ve Samsun protokolü bir toplantı yaptı.

Toplantıdan sonra Samsun Üniversitesine gelen Selçuk Bayraktar ilk olarak Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ‘araç verimliliği’nde yarışma 2.’si ve kurul özel ödülüne layık görülen SAMÜELAR takımının yaptığı elektrikli aracı inceledi. Akabinde konferans salonunda öğrenci buluşması öncesi açıklamalarda bulunan Bayraktar, TEKNOFEST'in gençlere büyük bir özgüven getirdiğini ifade etti.



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