IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası seremoni ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası seremoni ile başladı

İHA

IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası seremoni ile başladı

– Samsun’da düzenlenen IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası yapılan açılış seremonisi ile başladı.
14 ülkeden 20 takımın katıldığı dev şampiyona için geri sayımda sona gelindi. 413 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda yapılan açılış seremonisi ile başladı.
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde eden Golbol Kadın Milli Takımı’nında da altın madalya için ter dökeceği turnuvada açılış seremonisinde 14 ülkenin sporcuları kendi ülkelerinin bayrakları ile geçiş töreni yaptı. Bazı ülkelerin görme engelli sporcuları seremoniye kendilerine yön sağlayan kılavuz köpekler ile çıktı.
Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, “Bundan 2 ay önce paralimpikleri bitirdik. Bu Avrupa Şampiyonası önemli bir turnuva. Golbol görme engellilere ait bir spor. Ayrıca golbol görme engelli sporcuların dünyada en çok önem verdiği spor dalı. Turnuvada 14 farklı ülkeden 20 takım yer alıyor. Spor: kardeşlik, dostluk ve barıştır. Spor ayrıca ülkelerin birbirleri ile kaynaşmasıdır. Bu kaynaşmayı 2021’de Samsun’da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak özellikle golbol branşına büyük önem veriyoruz. Kadın golbol milli takımımız paralimpik olimpiyatlarında altın madalya aldı. Türkiye olarak bu turnuvada da altın madalya istiyoruz” dedi.
Samsun olarak büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Samsun: bir spor kenti, sporcu kenti, spor dostu. Samsun’da sizi ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz salon gibi her ilçemizde modern salonlarımız var. Bu salonları devletimiz herkesi sporla buluşturmak için tahsis etti. Özellikle Dünya Görme Engelliler Federasyonu’na ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’na bize IPSA Golbol Avrupa Şampiyonasını Samsun’da yapılma fırsatını verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Turnuvada konuşan IBSA Goalball Sorumlusu Kary Bassanen de turnuvaya katılan tüm sporcu ve ülkelere başarılar diledi.
Seremoni, sporcu geçişlerinin ardından yöresel halk oyunları gösterileri ve diğer gösteriler ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'in en büyük başarısı gençlerde oluşturduğu özgüven
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'in en büyük başarısı ...
Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Trafik uygulamasında ceza yağdı
YEREL HABERLER Trafik uygulamasında ceza yağdı
Selçuk Bayraktar: "Ülkemiz bugün kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA'larını yapıyor"
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: "Ülkemiz bugün kendi sınıfında ...
İlkadım’dan sokak hayvanlarına özel çalışma Modernize edilen 50 besleme ünitesi can dostların yaşam yerlerine bırakılıyor
YEREL HABERLER İlkadım’dan sokak hayvanlarına özel çalışma Modernize ...
Eşini boğazından bıçaklayıp öldüren mühendis: Gözüm kararmıştı
YEREL HABERLER Eşini boğazından bıçaklayıp öldüren mühendis: Gözüm ...
Başkan Kılıç: “Ulaşmadığımız kimse kalmayacak”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Ulaşmadığımız kimse kalmayacak”
Başhekim Prof. Dr. Özkan: “OMÜ Tıp Fakültesi organ naklinde çok önemli konuma geldi” OMÜ Tıp Fakültesinden organ nakli çağrısı: “Her bağış yeni bir hayat”
YEREL HABERLER Başhekim Prof. Dr. Özkan: “OMÜ Tıp Fakültesi organ ...
Prof. Dr. Komsuoğlu: “Kırsaldan kente olan yoğun göç kadına şiddetin nedenlerinden biri” Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu Başladı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Komsuoğlu: “Kırsaldan kente olan yoğun göç ...
Yamaçtan yuvarlanan çobanın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Yamaçtan yuvarlanan çobanın yardımına ambulans ...
Fuat Çapa: “Fiziksel olarak ligin gerisindeyiz”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Fiziksel olarak ligin gerisindeyiz”
Liseli Şeyda'nın zor sınavı: Ağabeyi ve kardeşini kalp yetmezliğinden kaybetti, kendisi de aynı hastalıkla savaşıyor Lise 3. sınıf öğrencisi Şeyda Aşçı, "Tüm halkımızı organ bağışına destek olmaya davet ediyorum”
YEREL HABERLER Liseli Şeyda'nın zor sınavı: Ağabeyi ve kardeşini ...
Canik’te iş garantili meslek kursları başlıyor
YEREL HABERLER Canik’te iş garantili meslek kursları başlıyor
Kan bağışı seferberliğine destek Bora: “Kan vermek toplumsal görev”
YEREL HABERLER Kan bağışı seferberliğine destek Bora: “Kan vermek ...
Başkan Demirtaş: “Korona virüsle mücadelemiz bitmiş değil”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Korona virüsle mücadelemiz bitmiş ...
Muhtarlara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı
YEREL HABERLER Muhtarlara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ...
Selçuk Bayraktar: “Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için” "TEKNOFEST 2022’yi Çarşamba Havalimanı’nda yapmayı düşünüyoruz” Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 için ilk incelemelere Samsun’dan başladı
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: “Tüm gayretlerimiz gençlerimizin ...
Selçuk Bayraktar: “Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için” "TEKNOFEST 2022’yi, Çarşamba Havalimanı’nda yapmayı düşünüyoruz” Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 için ilk incelemelere Samsun’dan başladı
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: “Tüm gayretlerimiz gençlerimizin ...
Tek yumurta ikizi gurbetçi futbolcular Samsunspor’da birleşti Altıkulaç kardeşler, Samsunspor'un başarısı için forma terletiyor
YEREL HABERLER Tek yumurta ikizi gurbetçi futbolcular Samsunspor’da ...
Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs ...
Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kaymakam Zaman: "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur"
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman: "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu ...
İlkadım meclisi toplandı
YEREL HABERLER İlkadım meclisi toplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.