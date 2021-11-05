Samsunspor ile Manisa FK kozlarını paylaşıyor

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve Manisa FK tarihlerindeki 3. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Manisa FK, şimdiye kadar 2 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 1’ini Samsunspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da 1 kez karşılaşan 2 takım 5 Ekim 2019’da oynanan maçta 22 berabere kalmıştı.

Bu sezon ligde 10 karşılaşmaya çıkan Samsunspor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Karadeniz temsilcisi kendi kalesinde ise 16 gol gördü. Samsunspor gibi lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa FK ise oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Manisa temsilcisi kendi kalesinde ise 20 gol gördü.

Ligde oynadığı İlk 3 maçını kazanan Manisa FK 8 maçtır galip gelemiyor. Son 8 maçın 7’sini kaybeden Manisa FK, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör değişikliğine giden Samsunspor’da ligde 4 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Samsunspor son 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

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