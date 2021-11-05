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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor ile Manisa FK kozlarını paylaşıyor

İHA

Samsunspor ile Manisa FK kozlarını paylaşıyor

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve Manisa FK tarihlerindeki 3. randevuya çıkacaklar.
Samsunspor ile Manisa FK, şimdiye kadar 2 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 1’ini Samsunspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da 1 kez karşılaşan 2 takım 5 Ekim 2019’da oynanan maçta 22 berabere kalmıştı.
Bu sezon ligde 10 karşılaşmaya çıkan Samsunspor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Karadeniz temsilcisi kendi kalesinde ise 16 gol gördü. Samsunspor gibi lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa FK ise oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Manisa temsilcisi kendi kalesinde ise 20 gol gördü.
Ligde oynadığı İlk 3 maçını kazanan Manisa FK 8 maçtır galip gelemiyor. Son 8 maçın 7’sini kaybeden Manisa FK, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör değişikliğine giden Samsunspor’da ligde 4 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Samsunspor son 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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