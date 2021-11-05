Profesyonel imza öncesi sağlık kontrolünden geçti

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Samsunsporlu kaleci Ali Taha Demir, sağlık kontrolünden geçti.

Geçen sezon şampiyon olan Samsunspor U19 takımının kalecisi Ali Taha Demir, A takıma atacağı profesyonel imza öncesi VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde ekoefor testine tabi tutulan sporcuya çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

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