Çalıştığı beton santralinde çakıl havuzunda ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde Adem Bilir (28), çalıştığı beton santralinde içi su dolu çakıl havuzunda ölü bulundu. Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırıp, havuza düştüğü tahmin edilen Bilir´in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Cayvar Mahallesi´ndeki beton santralinde sabah iş başı yapan Adem Bilir´den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları, merak edip aramaya başladı. Bilir, öğle saatlerinde içi su dolu çakıl havuzunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Adem Bilir´in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırdıktan sonra su dolu çakıl havuzuna düştüğü tahmin edilen Adem Bilir´in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-11-05 16:00:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.