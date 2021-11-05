Samsun, Bosnalı kardeşini ağırladı Kardeş şehir Samsun'a hayran kaldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kardeş şehir uygulamaları kapsamında tecrübe paylaşımlarında bulunmak üzere kente gelen Bosna Hersek Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Kardeş şehir uygulamaları kapsamında Samsun'a gelen Bosna Hersek Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric ve beraberindeki heyetle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de yer aldı.

Başkan Kadric ve beraberindeki heyete önce Amisos Tepesi'ni gezdiren ardından da makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyelerin uluslararası platformlarda etkin rol almasını desteklemek amacıyla kardeş şehir uygulamalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Demir, “Karşılıklı fikir alışverişleri ve ziyaretler ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile Brçko Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkisi inşallah daha da artacak. Gelecek her türlü işbirliğine ve projeye açığız. Bosna Hersek ile asırlara dayalı bir hukukumuz ve kardeşliğimiz var. İlişkilerimizin her alanda daha da artması için karşılıklı diyaloğa önem veriyoruz. Bosna Hersek ne kadar güçlü ve mutlu olursa, biz de kendimizi o kadar güçlü ve huzurlu hissederiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric de, "Samsun tarihi, kültürü ve turizm değerleriyle çok güzel bir şehir. Bu açıdan Samsun ile yaptığımız iş birliği ve ilişkileri önemli görüyorum. Bugün burada bizleri en güzel şekilde ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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