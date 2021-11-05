Jandarmanın 8 kilo esrarla yakaladığı şahıs tutuklandı

Samsun'da kurutulmaya bırakılmış 8 kilo kubar esrar maddesi ile tarlada ekili 80 kök dişi Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı yaptığı bilgisi üzerine Ö.Ç.'nin (22) evine, eklentisine ve tarlasına operasyon düzenledi. Tarlada yapılan aramada 80 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile evin yanındaki samanlığın altına özel olarak serilerek kurutulmaya bırakılmış ve poşetler içinde saklanmış yaklaşık 8 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Evin önünden tarladaki ekili kenevir bitkisini sulamak için boru döşendiği tespit edildi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu imam etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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