Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahsa gözaltı

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine E.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 paket halinde 121,55 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 0,70 gram esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.