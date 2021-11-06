Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişi ile birlikte kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Olay, Samsun'un Ladik ilçesi Koğa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine A.A.C.'yi (58) gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A.C. ile birlikte yaklaşık 2,5 kilo kubar esrar maddesi ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.