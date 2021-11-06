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Minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor Trafik Eğitim Parkı’nda miniklere hem teorik hem de pratik eğitim veriliyor İlkadım Belediyesi Çocuk Şenliği pandemi stresinin izlerini sildi

İHA

Minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor Trafik Eğitim Parkı’nda miniklere hem teorik hem de pratik eğitim veriliyor İlkadım Belediyesi Çocuk Şenliği pandemi stresinin izlerini sildi

Samsun’da İlkadım Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklar eğlenerek trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyorlar.
İlkadım Belediyesi, son 1,5 yıldır pandemi nedeniyle eğlenceye hasret kalan çocuklar için kolları sıvayarak ‘Çocuk Şenliği’ düzenledi. Derebahçe Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen şenlikte çocuklar balon, akülü araba, oyun parkı, uçurtma gibi etkinliklerle eğlenirken, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla pandemi günlerinin stresini üzerinden attılar.
Şenlikte çocuklar eğlenceli aktivitelerin yanı sıra trafik eğitimi de aldılar. Akülü arabalar eşliğinde trafik eğitim parkında sürüş yapan öğrenciler görevli trafik polisleri eşliğinde trafik kurallarını öğrendiler. Kırmızı ışık, yayalara yol verme, emniyet kemeri ve geçiş üstünlüğü gibi konularda eğitim alan çocuklar, daha sonra öğrendikleri konuları pratik olarak da pekiştirdiler.

“Amacımız çocuklarımızı trafik konusunda eğiterek trafik kazalarını azaltmak”
Çocuk şenliğinde yüzlerce çocuğa ulaştıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Türkiye’de ilk defa küçük çocuklarımıza trafik bilincini aşılamak için ‘Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçirmiştik. Burada küçük çocuklarımıza trafik kurallarını öğretiyoruz. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında can ve maddi kayıplarımız, Amerika’nın Irak’ta yaptığı savaşta yol açtığı ölümlerden daha fazla. Küçük çocuklarımıza trafik bilgisini öğretmek amacıyla üst geçit, alt geçit, kemer kullanmanın önemi, solasağa bakma, araç kullanma kurallarını öğretmeye çalışıyoruz. Burada küçük akülü arabalarımız var. Bu kuralların hepsini uygulamalı olduğu için unutulmayacağını düşünüyoruz. Aile ziyaretlerinde de bununla karşılaşıyoruz. Çocuklar annebabalarına arabaya binerken, ‘kemer bağla, sağasola bak, ışıklara dikkat et’ gibi telkinlerde bulunuyorlarmış. Bu açıdan da çok mutluyuz” dedi.

“Artık trafik parkını köy okullarına, çocuklarımızın ayağına getiriyoruz”
Trafik Eğitim Parkı’nı köy okullarına da taşıyacaklarını ifade eden Necatin Demirtaş, “Trafik eğitimlerini bir aşama daha ileri getirdik. Köy okullarında okuyan öğrencilerimize de eğitim vermeyi düşündük. Bu kapsamda parkı, okula taşımak suretiyle ikinci bir uygulama başlattık. Böylece daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Trafik Eğitim Parkı’ndaki yer kısıtlı. Çok sayıda küçük öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimizin hepsine aynı anda eğitim vermemiz çok zor. Bu manada eğitimlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve daha çok çocuğa ulaşmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.
Etkinliklerde unutulmaz bir gün geçirdiklerini dile getiren öğrenciler de İlkadım Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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