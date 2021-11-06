Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.K.'yi takibe aldı. Narkotik polisi, A.K.'nin üzerinde yaptığı aramada 22,34 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, ve 12 adet 7,65 milimetre çapında dolu fişek ele geçirdi. Olayın devamında ise şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 45,31 gram sentetik bonzai, 11 kapsül sentetik ecza hap ve 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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