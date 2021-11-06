Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ulu idaresindeki 40 AAT 044 plakalı çekici ve buna bağlı 40 AAT 340 plakalı yarı römork Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada su kanalına devrilen tırın sürücüsü Bekir Ulu yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.