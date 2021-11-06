"Engelim, Sanatıma Engel Değil" kursları başladı

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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Engelim, Sanata Engel Değil” projesi kapsamında hayata geçirilen bağlama kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşların toplumsal hayatın içerisine dâhil edilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlenen kurs organizasyonu Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezinde verilen bağlama kursuna 14 kursiyer katılıyor.

Bafra Belediyesi söz konusu kurslarla sanatın iyileştirici gücü sayesinde Bafra’da yaşayan engelli bireylerin daha da sosyalleşmelerine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

Bağlama kursları pazartesi ve cuma günleri 17.3019.30 saatleri arasında verilecek ve 9 ay devam edecek.

Kurs açılışına Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı da katıldı.

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