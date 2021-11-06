Köprüde intihar girişimi

Samsun'da bunalıma giren bir kişi çevre yolu üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı çevre yolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalma giren 30 yaşındaki 3 çocuk babası K.P., çevre yolu köprüsü kenarına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Elinde bira kutusu olan şahsı polis ikna edemeyince olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Şahsın yanına yaklaşan müzakereci polis, uzun süre vazgeçirmeye çalıştı. Bira isteyen şahsa bira da getirten müzakereci polis, çocuğunu görmek isteyen şahsın yanına 3 yaşındaki kızını da getirip, şahsı intihar girişiminden vazgeçirmek için uğraştı. Şahsı olay yerinde polis aracında bulunan eşi ile de telefonla konuşturan polis, ne yaptıysa sonuç alamadı. Bir iş yerinde motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen K.P., polisin uzun süre mücadelesi sonucu ikna olarak 2 saat süren intihar girişiminden vazgeçti. K.P. ifadesi alınmak üzere İlyasköy Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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