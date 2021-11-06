Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Manisa FK: 0

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Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 10 yendi.



Maçtan dakikalar

2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sertaç’ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Sertaç'ın pasında topu önünde bulan Nino'nun şutunu kaleci Nurullah çeldi.

54. dakikada Melih'in sağdan pasında kaleyi karşısında bulan Yasin'in şutu üstten auta çıktı.

65. dakikada Hasan'ın pasında sol ayağıyla net bir vuruş yapan Fofana takımını öne geçirdi. 10

72. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasına iyi yükselen Savicevic'in kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

87. dakikada Tomane'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Savicevic'in şutunu kaleci Muhammed güçlükle kontrol etti.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Deniz Turgut xx, Mehmet Akıncık xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Alaaddin Okumuş x (Ali Ülgen dk. 46 xx), Yunus Emre Çift xx (Barış dk. 77 x), Osman Çetin xx, Soner Gönül xx Hasan Kılıç xx, Ismael Diomande xx, Yasin Öztekin x (Fofana dk. 55 xxx), Melih Okutan xx (Cihan dk. 77 x), Elhadj Bah x (Savicevic (dk. 46 xx), Tomane xx

Yedekler: Aykut, Berk, Melih Altıkulaç, Çinari, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Manisa FK: Muhammed Tetik xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx, Loick Landre x (Gapka dk. 81 ?). Erhan Kara x (Özgür dk. 79 x), Hakan Barış x (Kubilay dk. 74 x), Nino Kouter x (Serge dk 74 x), Nizamettin Çalışkan x, Sertaç Çam x (Demba dk. 74 x), Okan Eken xx, Dever Orgill x

Yedekler: Samet, Veli, Bedirhan, Yiğit, Efe

Teknik Direktör: Turgay Altay

Gol: Fofana (dk. 65) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Origi (dk. 67) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Yasin, Hasan, Yunus (Samsunspor), Nizamettin, Hakan, Mehmet (Manisa FK)

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