Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü: 1-0

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Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık, Ömer Tolga GüldibiYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre (Dk.79 Barış), Tomane, Bah (Dk.46 Savicevic), Alaaddin (Dk.46 Ali Ülgen), Yasin (Dk.55 Fofana), Diomande, Soner, Hasan, Melih Okutan (Dk.79 Cihan), OsmanMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan, Sertaç (Dk.75 Diallo), Ahmet, Nizamettin, Hakan (Dk.75 Kubilay), Orgill, Kouter (Dk.75 Ouambe), Landre (Dk.81 Gakpa), Mehmet, Erhan (Dk.79 Özgür), OkanGOLLER: Dk.65 Fofana (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Yasin, Hasan, Yunus Emre, Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Nizamettin, Ahmet, Hakan, Mehmet (Manisa Futbol Kulübü)KIRMIZI KART: Dk. 67 Orgill (Manisa Futbol Kulübü)Spor Toto 1'inci Lig´in 12´nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü´nü 65´inci dakikada Fofana´nın attığı golle 1-0 mağlup etti.19´uncu dakikada Yasin´in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manisa savunması topu son anda uzaklaştırdı.45+3´üncü dakikada sağdan ceza sahasına inen Orgill´in şutunda defanstan seken top kornere çıktı.53´üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Landre´nin şutunda top kaleci Nurullah´ta kaldı.54´üncü dakikada Ali Ülgen pasında ceza saha ön çizgisi üzerinden şutunu çeken Yasin vuruşu üstten auta gitti.65´inci dakikada ceza sahası önünde Tomane´nin bıraktığı topa sert vuran Fofana, Yılport Samsunspor´u 1-0 öne geçirdi.84´üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Nizamettin´in şutu kaleci Nurullah´ta kaldı.87´inci dakikada Tomane´nin pasında topla buluşan Savicevic´in şutu kaleci Birkan´da kaldı.Karşılaşma 1-0 Yılport Samsunspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ

2021-11-06 18:18:34



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