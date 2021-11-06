Atakum Kent Konseyi lösemili çocuklara el uzattı

Atakum Kent Konseyi tarafından 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’ne (LÖSAM) gerçekleştirilen ziyarette dernek çalışmaları ve konukevinin ihtiyaçları hakkında bilgi alınarak yapılabilecekler üzerine istişarede bulunuldu.

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri LÖSAM Derneği NADEP Konuk Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette lösemi ve diğer tüm kanser tedavisi için şehre çevre illerden gelen çocuklar hakkında istişarelerde bulunuldu. Dernek çalışmaları ve konukevinin ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.

Başkan Özkaya, sözlerine "Lösemi değil, iyilik bulaşır" sloganıyla başladı ve şöyle devam etti: "Ülkemizde yaklaşık 200 bin kanser vakasına rastlamaktayız. Bunun yüzde 2’sini lösemili çocuklarımız oluşturmakta. Ben bu konuda ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarına yardım eli uzatan LÖSAM’a teşekkür ediyorum. LÖSAM gibi lösemiyle mücadele eden derneklerimize destek olalım. Çünkü çocuklarımız bizim umut ışığımız, bizler de büyükler olarak onların yaşamlarının yeşermesine katkı sağlayalım. Atakum Kent Konseyi olarak sadece bir gün değil her zaman LÖSAM ve çocuklarımıza destek veren bütün derneklerimizin yanındayız. Çocuklar bizim geleceğimiz.”

Ziyarete Atakum Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Burak Öksüz, Genel Sekreter Şenol Katkat ve Çocuk Meclisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Üzer, Semra Semerci ve Ferhan Toprak da katıldı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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