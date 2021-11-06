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Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından

DHA

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından


Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig´in 12´nci haftasında Manisa Futbol Kulübü´nü sahasında 1-0´lık skorla geçen Yılport Samsunspor´da teknik direktör Fuat Çapa milli maç arasına girmeden önce aldıkları galibiyetin kendileri adına sevindirici olduğunu ifade etti.
Takımın başında ligde ilk kez galibiyetle tanışan teknik direktör Fuat Çapa, "Her iki takım adına çok önemli bir maçtı. İki takım da sezona şampiyonluk hedefiyle başladı. Bizim gibi rakibimizin ligde bulunduğu pozisyon da taraftarın beklentisine bugüne kadar cevap vermedi. Onların avantajları, son haftalarda birbiriyle oynayan çok oyuncusu olmasıydı. Bizim ise sakat durumda olan futbolcularımız vardı. Bu nedenle sistem değişikliğine gittik. Çift forvet oynadık, ama ilk devre istediğimizi alamadık. Çok fazla telaşlı oynadık ve gereksiz top kayıpları yaptık. Stoperlerimiz ilk defa bir maçta yan yana oynadı. 2´nci devre yaptığımız değişikliklerle baskı kurmaya çalıştık. Bu baskıyı kurduk ve istediğimiz golü de bulduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kendi kalemizde baskı oluşturduk. Oyunun son kısmında çok fazla geri çekildik ve gereksiz fauller yaptık. Karşılaşmanın temposu genel olarak çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu. Milli takım arasına galibiyetle girmek sevindirici. 14 gün bir zamanımız oldu. Antalya´da 10 günlük bir kampımız olacak. Aranın ardından seri galibiyetler alarak, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
TURGAY ALTAY: LİGDE, OLMAMAMIZ GEREKEN BİR YERDEYİZ
Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise ligde şu anda olmamaları gereken bir yerde bulunduklarını söyledi. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Altay, "Yaptığım hiçbir işte bahanelere sığınmam. Ligde bulunduğumuz durumla ilgili kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bugün ilk yarıda oyunu domine ettik ve istediklerimizi yaptık. 2´nci yarıda Samsunspor´un etkili olacağını biliyorduk. Tam oyuncu değişikliği yapacağımız sırada kötü bir gol yedik. Fakat kırmızı karttan sonra oyunu forse etsek de golü bulamadık. 1-2 pozisyona girdik ama beceremedik. 1 ya da 3 puan alabileceğimiz durum varken Orgill´in kırmızı kartıyla avantajımızı yitirdik. Bundan sonraki süreçte çalışarak kötü gidişattan bitirmeye çalışacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-11-06 19:53:04

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