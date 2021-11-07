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Kan bağışında Türkiye rekorları olan okuldan yeni kampanya Samsun'da 5 yılda 3 bin 212 ünite kan toplayan Baruthane Ortaokulu, kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi

İHA

Kan bağışında Türkiye rekorları olan okuldan yeni kampanya Samsun'da 5 yılda 3 bin 212 ünite kan toplayan Baruthane Ortaokulu, kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi

Samsun'da 5 yıldır düzenlediği kan bağışı kampanyalarıyla Karadeniz ve Türkiye’de rekorlar kıran Baruthane Ortaokulu, bu sene de kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. 7'den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe yüzlerce kişi katılarak kan bağışında bulundu.
Her yıl bir gelenek haline getirdiği kan bağışı kampanyalarıyla dikkat çeken Baruthane Ortaokulu, geçtiğimiz 5 yılda 3 bin 212 ünite kan toplayarak Türkiye rekorları kırdı. Bu yıl pandemiden dolayı tükenen kan stoklarına dikkat çekmek için etkinlik düzenleyen okul, bin 500 ünite kan bağışı ile yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Okulun bahçesinde düzenlenen kampanya için erken saatte kurulan bağış çadırlarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kan vermek için sıraya giren Samsun halkı bağış öncesi detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından Kızılay çalışanları ve halka yönelik ikram servisi de yapıldı.
Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, "Kan bağışı etkinliği artık okulumuzun bir rutini. 5 yılda 3 bin 212 ünite kan bağışı elde ettik. Bugün de hedefimiz pandemi şartlarında tükenen ülke stoklarının durumunu dikkate alarak en az 1000 ünitenin üzerine kan bağışı yapmayı hedefliyoruz. Okulumuz bir panayır havasında. Öğrenciler 21. yüzyıl yaşam becerilerinde ülkesinin sosyal sorunları ile mücadele eden bir sosyal sorumluluk üstlenerek her öğrencimizin bir kan bağışçısını getirmesini hedefliyoruz. Öğrencimiz getirdiği kan bağrışıcısıyla birlikte formu doldurarak kan verme işlemi bitene kadar birlikte hareket ediyor. Burada değerleri öğretiyoruz. Yardımlaşmayı, iyilik yapmayı, empati kurmayı aidiyet duygusunu öğretiyoruz. Bakanlığımızda zaten bu açıdan bizleri yönlendirici oluyor. Bu vizyon doğrultusunda 2023 yılına ülkemizi taşımaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu kan kampanyası son derece başarılı başlamıştır"
Kızılay'ın öneminden bahseden Samsun Kızılay Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Kızılay'ı hepimiz biliyoruz. Kızılay'ın insanlara yakınlığını hepimiz biliyoruz. Bugün ki o Kızılay'ın yakınlığını vatandaşımız bize burada gösteriyor. Süleyman hoca sağ olsun yaptığı bir organizasyonla hedefimiz bin ile bin 500 litre kan. Bin 500 insan pazar gününü bırakıp buraya kan vermeye geldiler. Kan vermenin de aslında kan veren kişiye de faydalı olduğunu biliyoruz ama herkese bunu anlatamıyoruz. Kan ihtiyacı olan bir insan daha sonra kan vermenin ne olduğu bilerek ona göre daha hareketli daha heyecanlı oluyor. Bu kan kampanyası son derece başarılı başlamıştır" diye konuştu.

Öğrenciler onlarca kişiyi getirdi
Sabah saatlerinde velilerini ve yakınlarını okula getiren öğrencilerden heyecan ise eksik olmadı. Baruthane Ortaokulu'ndan 5. sınıf öğrencisi Elif Deva Çağdaş, "Bugün burada okulumuz ile Kızılay'ın iş bilirliği ile düzenlediği bir kampanyamız oluyor. Ben böyle birkaç kişiyi toplayarak hastalarımıza kan vermeleri için rica ettim. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Herkes kan vermeli bence. Hastalara bu kanlar can olarak gidiyor" şeklinde konuştu.
Baruthane Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İpek Dağlı, "Ben de babamı kan bağışı etkinliğine getirdim. Bir sürü de kişi topladım. Onlar da kan verecek" ifadelerini kullandı.
6. sınıf öğrencisi Elif Tuana ise, "Benim annem ve babam kan veremediği için öncelikle sitemi gezdim. Oradan bulamayınca arkadaşlarıma sordum. Onların velilerine danıştım. 14 bağışçı ile etkinliğe katıldım" açıklamasında bulundu.
Kan bağışı kampanyası akşam saatlerine kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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