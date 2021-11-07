Kenevirden üretilen giysiler vitrine çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama katkı sunmak amacıyla kadınlar için kurduğu atölyede kenevir ipliğinden dokunan ürünler vitrinde yerini almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında Türkiye’nin Kenevir Ekim Merkezi olarak ilan ettiği Vezirköprü ilçesindeki kenevir yetiştiriciliği devam ediyor. Narlısaray Mahallesi’nde toplam 2 bin 114 dekarlık alanda yapılan ekimlerde son 3 yılda 50 ton kenevir tohumu, 2 bin 143 ton sap ve 158 ton lif hasat edildi.

Hasat edildikten sonra fabrikalarda iplik haline getirilen kenevirler, kadınların istihdamına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Sevgi Kafe yanında kurduğu atölyede işlenmeye başlandı. Kenevir ve ipek dokumacılığı üzerine eğitim alarak istihdam edilen ev hanımları, iplikleri tezgahlarda anti bakteriyel kumaşa dönüştürüyor. Tasarım hazırlanıp getirilmesi halinde kişiye özel dokuma ve dikimlerin de yapıldığı atölyeden en çok çocuk giyimleri, erkek gömlekleri, ceketler ve bayan fularları talep ediliyor.

Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem, “Bu tür projeler arttıkça kadınlarımız elbette daha çok güçlenecek. Atölyemizi kuran, kadınlarımıza değer ve destek vererek istihdamlarına katkı sunan Başkanımız Mustafa Demir’e gönülden teşekkür ediyorum. Kenevir, keten ve ipek ipliklerinde hiçbir kimyasal madde kullanmıyor, doğallığı bozacak işleme tabi tutmuyoruz” dedi.

Atölyede kumaş dokuyan ev hanımı Fatma Taşkara, “Kadınlara önem veren büyükşehir belediye başkanımızın sayesinde atölyede çalışmaya başladım. Arkadaşlarımla kumaş dokumaya devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha önce geliri olmadığını belirten 45 yaşındaki Hüsne Keskin, atölye ile ev ekonomisine katkıda bulunmaya başladığını söyledi. Kenevir dokumacılığı ile öz güven sahibi olduğunu belirten Sevgi Kocabaş ise mutluluğuna dikkat çekerken, ev hanımı Zahide Uğral ise 4 yıl aldığı dokumacılık eğitimini üretimle faaliyete geçirdiğini kaydetti” şeklinde konuştu.

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